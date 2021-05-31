news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 мая 2021  15:26

Путин объяснил нежелание отцов-одиночек обращаться за помощью

news_top_970_100

Многие отцы-одиночки редко обращаются за помощью в воспитании детей, так как мужчины привыкли сами преодолевать трудности, считает Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова рассказала на встрече с Президентом о работе Совета отцов, который, в том числе, помогает вдовцам, воспитывающим детей. Обмудсмен отметила, что «очень редко сами папы обращаются за помощью». 

«Да, — ответил Путин. — Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности».

Анна Кузнецова добавила, что региональные уполномоченные по правам ребенка помогают найти информацию о тех, кому нужна поддержка.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное