Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин объяснил, что означает «стратегическое поражение России»
Страны, заявляющие о желании нанести стратегическое поражение России, на деле говорят о ее уничтожении. Таким мнением в ходе визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) в Москве поделился Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Кто-то говорит со стороны: „Надо нанести России стратегическое поражение“. А это что такое? Уничтожить!» — сказал глава государства во время беседы с участниками спецоперации, которые находятся на реабилитации в центре после ранения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»