Путин объяснил, что означает «стратегическое поражение России»

Страны, заявляющие о желании нанести стратегическое поражение России, на деле говорят о ее уничтожении. Таким мнением в ходе визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) в Москве поделился Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кто-то говорит со стороны: „Надо нанести России стратегическое поражение“. А это что такое? Уничтожить!» — сказал глава государства во время беседы с участниками спецоперации, которые находятся на реабилитации в центре после ранения.