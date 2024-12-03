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Политика 3 декабря 2024 18:00

Путин объяснил, что означает «стратегическое поражение России»

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Страны, заявляющие о желании нанести стратегическое поражение России, на деле говорят о ее уничтожении. Таким мнением в ходе визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) в Москве поделился Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кто-то говорит со стороны: „Надо нанести России стратегическое поражение“. А это что такое? Уничтожить!» — сказал глава государства во время беседы с участниками спецоперации, которые находятся на реабилитации в центре после ранения.

#Владимир Путин
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