Политика 1 сентября 2025 08:06

Путин обвинил Запад в возникновении украинского кризиса

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в своей речи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изложил свое видение причин возникновения кризиса на Украине.

«Этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками <...> с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», – заявил Президент РФ.

Второй причиной кризиса Путин назвал «постоянные попытки втянуть Украину в НАТО», несмотря на делавшиеся «на протяжении многих лет» неоднократные заявления российской стороны об угрозе для нее от реализации такого сценария.

Отметив усилия стран ШОС по завершению украинского конфликта, российский лидер выразил надежду, что достигнутое, на его взгляд, в ходе недавней встречи с Президентом США Дональдом Трампом на Аляске «понимание <...> также идет в этом направлении, открывает дорогу к миру на Украине».

При этом Путин подчеркнул, что для устойчивого и долгосрочного украинского урегулирования «должны быть устранены первопричины кризиса <...>, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности».

