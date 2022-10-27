Путин обвинил Запад в стремлении свести на нет цивилизационное разнообразие

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», обвинил страны Запада в желании унифицировать мир и свести на нет цивилизационное разнообразие.

Российский лидер, напомнив о проблемах с биоразнообразием, которые оказались отодвинуты в тень из-за нынешнего кризиса, заметил: «<…> разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное?»

«Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада», — поделился Путин своим пониманием международной ситуации.

И добавил: «Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций».

Впрочем, Путин усмотрел в этом и «прямой меркантильный интерес». «<…> навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши оппоненты (так аккуратненько их назову), пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции», — предположил он.