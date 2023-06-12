Путин обвинил ВСУ в ударах по живым кварталам

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время беседы с лауреатами государственных премий обвинил украинские войска в нанесении ударов по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Об этом сообщает ТАСС.

«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно», — заявил Президент РФ.

При этом, по мнению главы российского государства, военного смысла в подобных ударах по гражданской инфраструктуре «нет никакого, он нулевой».

Ранее, 9 июня, Путин сообщил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что на тот момент все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент России. После начала широкомасштабных боевых действий страны Запада ужесточили санкции против РФ и начали оказывать Украине помощь, в том числе и военную.