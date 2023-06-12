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Путин обвинил ВСУ в ударах по живым кварталам
Президент РФ Владимир Путин сегодня во время беседы с лауреатами государственных премий обвинил украинские войска в нанесении ударов по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Об этом сообщает ТАСС.
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно», — заявил Президент РФ.
При этом, по мнению главы российского государства, военного смысла в подобных ударах по гражданской инфраструктуре «нет никакого, он нулевой».
Ранее, 9 июня, Путин сообщил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что на тот момент все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский.
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