Путин обсудит с Правительством ситуацию с протезами для ветеранов спецоперации

Президент РФ Владимир Путин обсудит с Правительством страны ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов специальной военной операции на Украине (СВО) и по поводу порядка их приобретения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Великом Новгороде во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей «Возвращение» главе государства рассказали, что среди ветеранов есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Необходимую работу предложили вести через фонд «Защитники Отечества».

«В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке», — ответил Путин.

«Поэтому обязательно с Правительством на этот счет поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения», — заверил он.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.