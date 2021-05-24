Путин и руководство Минобороны обсудят военное строительство и развитие вооруженных сил

25 мая в Сочи стартуют совещания, посвященные военному строительству и развитию Вооруженных сил России. В них примет участие Президент РФ Владимир Путин, сообщил секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством Минобороны и военного-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений. Будут также и другие мероприятия в течение недели, о которых мы будем вас информировать», — рассказал пресс-секретарь Президента России.

О начале серии совещаний Песков заявил накануне, однако тогда он не уточнил, какой теме они будут посвящены.