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Ру Тат
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12 мая 2021  17:18

Путин обсудит с Кабмином ситуацию на рынке труда и поддержку занятости

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Завтра Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством. Главной темой мероприятия станет ситуация на рынке труда и поддержка занятости, сообщает пресс-служба Кремля.
Совещание будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи.
«С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков», — отмечается в сообщении.
Также предполагается рассмотрение ряда текущих вопросов.

Правительство РФ Владимир Путин рынок труда
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