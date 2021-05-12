Завтра Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством. Главной темой мероприятия станет ситуация на рынке труда и поддержка занятости, сообщает пресс-служба Кремля.
Совещание будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи.
«С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков», — отмечается в сообщении.
Также предполагается рассмотрение ряда текущих вопросов.
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Татар-информ
Путин обсудит с Кабмином ситуацию на рынке труда и поддержку занятости
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Завтра Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством. Главной темой мероприятия станет ситуация на рынке труда и поддержка занятости, сообщает пресс-служба Кремля.
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