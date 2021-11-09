Путин обсудит с членами Правительства влияние энергокризиса на экономику России
Президент России Владимир Путин завтра, 10 ноября, проведет очередное совещание с членами Правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
На заседании предполагается обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергетического кризиса на российскую экономику. Эта тема станет основной из обсуждаемых на завтрашнем совещании. Участники заслушают и обсудят доклад первого зампредседателя Правительства Андрея Белоусова.
Также на совещании обсудят ситуацию с обеспечением внутреннего российского рынка продовольственными товарами.
На рассмотрение подготовлен ряд иных текущих вопросов.