Путин обсудит с членами Правительства влияние энергокризиса на экономику России

Президент России Владимир Путин завтра, 10 ноября, проведет очередное совещание с членами Правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

На заседании предполагается обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергетического кризиса на российскую экономику. Эта тема станет основной из обсуждаемых на завтрашнем совещании. Участники заслушают и обсудят доклад первого зампредседателя Правительства Андрея Белоусова.

Также на совещании обсудят ситуацию с обеспечением внутреннего российского рынка продовольственными товарами.

На рассмотрение подготовлен ряд иных текущих вопросов.