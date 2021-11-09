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Официальная хроника
9 ноября 2021  18:46

Путин обсудит с членами Правительства влияние энергокризиса на экономику России

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Президент России Владимир Путин завтра, 10 ноября, проведет очередное совещание с членами Правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

На заседании предполагается обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергетического кризиса на российскую экономику. Эта тема станет основной из обсуждаемых на завтрашнем совещании. Участники заслушают и обсудят доклад первого зампредседателя Правительства Андрея Белоусова.

Также на совещании обсудят ситуацию с обеспечением внутреннего российского рынка продовольственными товарами.

На рассмотрение подготовлен ряд иных текущих вопросов.

#совещание #владимир путин #продовольственные товары #энергетический кризис
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