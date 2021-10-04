Путин обсудит с членами Правительства РФ реализацию климатической политики

Завтра, 5 октября, Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства обсудит меры по реализации климатической политики. Анонс встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

С основным докладом выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников. В совещании примут участие заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, советник Президента Руслан Эдельгериев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники обсудят Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, которую разработало Минэкономразвития. Сроки реализации стратегии запланированы до 2050 года.

Среди запланированных вопросов, — обсуждение результатов эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Он проходит в Сахалинской области. На эту тему с докладом выступит губернатор региона Валерий Лимаренко.