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4 октября 2021  15:54

Путин обсудит с членами Правительства РФ реализацию климатической политики

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Завтра, 5 октября, Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства обсудит меры по реализации климатической политики. Анонс встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

С основным докладом выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников. В совещании примут участие заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, советник Президента Руслан Эдельгериев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники обсудят Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, которую разработало Минэкономразвития. Сроки реализации стратегии запланированы до 2050 года.

Среди запланированных вопросов, — обсуждение результатов эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Он проходит в Сахалинской области. На эту тему с докладом выступит губернатор региона Валерий Лимаренко.

 

#климат #совещание #владимир путин
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