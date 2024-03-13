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Путин обсудит с членами правительства реализацию Послания Федеральному Собранию
14 марта Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой обсуждения станет реализация Послания Президента Федеральному Собранию.
Путину будут докладывать о процессе работ первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также зампредседателя правительства Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.
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