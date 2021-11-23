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Политика
23 ноября 2021  17:18

Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном развитие экономических связей в Карабахе

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Президент России Владимир Путин проведет трехсторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча состоится 26 ноября в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Встреча пройдет по инициативе российского лидера. Она приурочена к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Анонсируется, что лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание политики уделят вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Владимир Путин планирует также провести отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

#Владимир Путин #никол пашинян #Ильхам Алиев
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