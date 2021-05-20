Путин обсудит интеграцию и борьбу с Covid-19 на заседании ВЕЭС

Завтра, 21 мая, Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На мероприятии будут обсуждаться борьба с коронавирусом и вопросы интеграции.

Заседание состоится в формате видеоконференции.

«Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, на заседании рассмотрят основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы, а также торгово-экономическое взаимодействие с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС. Также планируется принять решения, которые помогут повысить эффективность функционирования единого союзного рынка.