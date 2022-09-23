Путин обсудил в Совбезом нравственное и патриотическое воспитание молодежи

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На этот раз главной темой для обсуждения стало патриотическое и нравственное воспитание в системе просвещения и высшей школы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения», — напомнил глава государства.

Данные вопросы в своем докладе осветил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Напомним, что поддержка общественных проектов, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи, признана одной из важных задач в стратегии национальной безопасности страны.