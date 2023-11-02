Путин обсудил связи России с Центральной Африкой с Президентом Экваториальной Гвинеи

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Президент России Владимир Путин встретился с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Биангом Нгемой Мбасого. Мероприятие прошло в Ново-Огарево, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение связей России с государствами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Путин напомнил, что в декабре исполнится 55 лет с момента установления сотрудничества между странами. Он назвал собеседника надежным другом России, напомнил, что государство было представлено на самом высоком уровне на форуме «Россия — Африка».

«Господин Президент, у нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон», — заметил Президент РФ.

Теодоро Бианг Нгема Мбасого, в свою очередь, отметил, что Экваториальная Гвинея заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в области обороны и защиты стран.