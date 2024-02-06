Путин обсудил судебную систему в России с председателем Верховного Суда Лебедевым

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Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Верховного Суда (ВС) Вячеславом Лебедевым, с которым обсудил применение цифровых технологий в судебной системе. Стороны затронули также и систему «Правосудие», пишет пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что ВС много делает для своей открытости и доступности для россиян. Так, в 2023 году около 9 млн документов подали в суды разных инстанций в электронном виде.

В свою очередь, Лебедев ответил, что система развивается позитивно. Сейчас судебная система широко использует многофункциональные центры оказания гос- и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

«Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 тысяч дел в год. И веб-конференции – это порядка 500–600 тысяч в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», - комментирует Лебедев.

Что касается системы «Правосудие», то пользователи написали туда за год 11 млрд обращений.

Также, говоря о категориях дел, Лебедев рассказал, что в России растет количество рассматриваемых документов о банкротстве. Чтобы сократить объем таких дел, предлагается упрощение процедуры банкротства (когда по согласию сторон банкротство может проводиться и во внесудебном порядке).

Еще в России внесли законопроект, который запретил бы меру пресечения в отношении женщин с малолетними детьми, совершивших преступление небольшой тяжести. Их будут просто содержать под стражей.

«Речь идет о преступлениях средней тяжести, но ненасильственных (то, что касается меры пресечения), также мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется по этому законопроекту. Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме», - пояснил председатель ВС.