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Ру Тат
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24 августа 2021  18:06

Путин обсудил ситуацию в Афганистане с Премьер-министром Индии

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Ситуацию в Афганистане обсудили сегодня по телефону Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили важность координации усилий, способствующих установлению в Афганистане мира и стабильности. Путин и Моди выразили «настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана». 

Президент РФ и Премьер-министр Индии договорились о дальнейших постоянных консультациях по данной проблеме. 

Стороны также обсудили ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений. Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за ту поддержку, которую Россия оказывает Индии в борьбе с распространением Covid-19, в том числе за поставку в страну российских вакцин, препаратов и медицинского оборудования.

Российский лидер и глава правительства Индии обсудили график предстоящих контактов.

#афганистан #владимир путин #индия
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