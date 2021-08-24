Путин обсудил ситуацию в Афганистане с Премьер-министром Индии

Ситуацию в Афганистане обсудили сегодня по телефону Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили важность координации усилий, способствующих установлению в Афганистане мира и стабильности. Путин и Моди выразили «настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана».

Президент РФ и Премьер-министр Индии договорились о дальнейших постоянных консультациях по данной проблеме.

Стороны также обсудили ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений. Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за ту поддержку, которую Россия оказывает Индии в борьбе с распространением Covid-19, в том числе за поставку в страну российских вакцин, препаратов и медицинского оборудования.

Российский лидер и глава правительства Индии обсудили график предстоящих контактов.