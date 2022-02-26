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Общество
26 февраля 2022  18:03

Путин обсудил с Жапаровым стратегическое партнерство и союзничество

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым обсудил развитие ситуации на Украине в связи с проведением РФ специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

Садыр Жапаров выразил поддержку решительных действий РФ по защите мирного населения Донбасса. Он отметил ответственность Киева за срыв Минских договоренностей. Владимир Путин выразил благодарность Президенту Киргизии за принципиальную солидарную позицию.

Обе стороны обозначили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества.

#Владимир Путин #Киргизия
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