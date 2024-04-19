Путин обсудил с Совбезом запасы госрезервов России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники обсудили запасы госрезервов России, а также оценили меры, принимаемые для повышения эффективности помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.

Совещание открылось докладом заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.