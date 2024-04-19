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Путин обсудил с Совбезом запасы госрезервов России
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Участники обсудили запасы госрезервов России, а также оценили меры, принимаемые для повышения эффективности помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.
Совещание открылось докладом заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
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