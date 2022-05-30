Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики и безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании предложил постоянными членам Совета безопасности РФ поговорить о вопросах внешней политики и обеспечения безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — заметил глава государства.

Российский лидер предоставил слово для доклада министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В совещании также приняли участие Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.