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Политика
30 мая 2022  14:21

Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики и безопасности России

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Президент России Владимир Путин на совещании предложил постоянными членам Совета безопасности РФ поговорить о вопросах внешней политики и обеспечения безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — заметил глава государства.

Российский лидер предоставил слово для доклада министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В совещании также приняли участие Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

#Владимир Путин #совбез
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