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Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность России
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Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стала безопасность страны в контексте достижения технологического суверенитета.
«Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос, а именно — как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
С докладом, посвященным этой теме, выступил вице-премьер Андрей Белоусов.
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