news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 1 декабря 2023 14:29

Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность России

Скопировать ссылку
Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стала безопасность страны в контексте достижения технологического суверенитета.

«Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос, а именно — как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

С докладом, посвященным этой теме, выступил вице-премьер Андрей Белоусов.

#Владимир Путин #безопасность #совбез
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100