Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стала безопасность страны в контексте достижения технологического суверенитета.

«Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос, а именно — как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

С докладом, посвященным этой теме, выступил вице-премьер Андрей Белоусов.