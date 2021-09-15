Путин обсудил с Совбезом РФ участие в международных организациях

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России. Главной темой мероприятия стало обсуждение участия России в международных организациях с учетом обострения обстановки на Востоке, в том числе в Афганистане.

«Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики и решений вопросов в сфере безопасности. Особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Участниками заседания стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.