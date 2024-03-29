Путин обсудил с Совбезом торгово-экономические связи России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Темой обсуждения стали торгово-экономические контакты на международной арене, особенно с соседними и дружественными странами.

«Так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — подчеркнул глава государства.

С докладом на совещании выступил глава МИД России Сергей Лавров.