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Путин обсудил с Совбезом торгово-экономические связи России
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Темой обсуждения стали торгово-экономические контакты на международной арене, особенно с соседними и дружественными странами.
«Так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — подчеркнул глава государства.
С докладом на совещании выступил глава МИД России Сергей Лавров.
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