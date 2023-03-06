Путин обсудил с Совбезом теракт в Брянской области и безопасность объектов — Песков

3 марта Президент России Владимир Путин обсудил Совбезом теракт в Брянской области, а также дальнейшее обеспечение безопасности стратегических объектов. Об этом РИА Новости рассказал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — поделился он деталями закрытого мероприятия.

Песков напомнил, что при атаке украинские диверсанты использовали различные боеприпасы, в том числе натовского образца. «Это то, о чем мы говорим неоднократно, напоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. Здесь нам не столько важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Здесь уже все необходимые квалификации были даны, это не что иное, как террористический акт», — подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.

Напомним, что инцидент произошел 2 марта. Украинская ДРГ проникла в села Любечане и Сушаны Брянской области. Обстрелу подверглось минимум два автомобиля. Их водители были убиты. Находившийся в одной из машин 10-летний Федор, несмотря на ранение, спас двух девочек, с которыми ехал к школьному автобусу.

«Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — добавил Дмитрий Песков.