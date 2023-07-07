Путин обсудил с Совбезом сложности, которые Запад создает России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот раз темой для обсуждения стали сложности, создаваемые РФ со стороны западных стран, сообщает пресс-служба Кремля.

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», — заметил глава государства.

С докладом на совещании выступил глава российского МИД Сергей Лавров.