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Путин обсудил с Совбезом сложности, которые Запад создает России
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот раз темой для обсуждения стали сложности, создаваемые РФ со стороны западных стран, сообщает пресс-служба Кремля.
«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», — заметил глава государства.
С докладом на совещании выступил глава российского МИД Сергей Лавров.
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