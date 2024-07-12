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Путин обсудил с Совбезом ритм работы предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Темой для обсуждения стала ритмичная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Участие в совещании приняли Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, представители администрации главы государства, руководители ведомств и другие.
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