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Политика 12 июля 2024 13:23

Путин обсудил с Совбезом ритм работы предприятий ОПК

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой для обсуждения стала ритмичная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Участие в совещании приняли Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, представители администрации главы государства, руководители ведомств и другие.

#Владимир Путин #совбез #опк
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