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Путин обсудил с Совбезом РФ развитие оборонки и борьбу с экстремизмом
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное развитию оборонной промышленности и борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», — заметил глава государства, открывая заседание.
О ситуации в оборонной промышленности рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Стратегии борьбы с экстремизмом было посвящено выступление министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
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