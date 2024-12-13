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Политика 13 декабря 2024 15:57

Путин обсудил с Совбезом РФ развитие оборонки и борьбу с экстремизмом

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Путин обсудил с Совбезом РФ развитие оборонки и борьбу с экстремизмом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное развитию оборонной промышленности и борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», — заметил глава государства, открывая заседание.

О ситуации в оборонной промышленности рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Стратегии борьбы с экстремизмом было посвящено выступление министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

#Владимир Путин #совет безопасности рф
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