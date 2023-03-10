Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин обсудил с Совбезом развитие отношений России с ЕАЭС
Президент России Владимир Путин в режиме ВКС провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Темой для обсуждения стало развитие отношений с Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС). Как отметил Президент, сотрудничество с соседями и союзниками на этом направлении является одним из важнейших для РФ.
«Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня», — уточнил глава государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»