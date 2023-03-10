Путин обсудил с Совбезом развитие отношений России с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в режиме ВКС провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой для обсуждения стало развитие отношений с Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС). Как отметил Президент, сотрудничество с соседями и союзниками на этом направлении является одним из важнейших для РФ.

«Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня», — уточнил глава государства.