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Политика 11 апреля 2024 18:34

Путин обсудил с Совбезом развитие ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой встречи стали вопросы развития Евразийского экономического союза. Соответствующий доклад участникам совещания представил вице-премьер Алексей Оверчук.

#Владимир Путин #совбез
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