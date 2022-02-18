Путин обсудил с Совбезом напряженную ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности, в ходе которого обсуждалась напряженная ситуация в Украине с акцентом на провокации извне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подробно проинформировал участников совещания о своих международных контактах на этой неделе – очных и телефонных.

Участники также обменялись мнениями по гарантиям безопасности.

Ключевой темой встречи стало развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

В совещании приняли участие Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, Глава МВД Владимир Колокольцев, МИД РФ Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.