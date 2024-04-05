Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности борьбы с организованной преступностью

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии обсуждалось повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и ее проявлениями.

Перед участниками совещания выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.