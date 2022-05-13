Путин обсудил с Совбезом потенциальную угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ потенциальную угрозу от решения Финляндии и Швеции войти в ряды НАТО. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России. Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации на Украине.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Поговорим, оценим ситуацию, обстановку. Мы делаем это вне рамок повестки дня, но сегодня проведем нашу встречу вообще без предварительной повестки», – приводятся слова российского лидера с совещания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

Ранее Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быструю интеграцию.