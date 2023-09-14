Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и союзниками России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники обсудили отношения России с союзными государствами и странами дальнего зарубежья.

«Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», — прокомментировали мероприятие в Кремле.