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Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и союзниками России
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Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Участники обсудили отношения России с союзными государствами и странами дальнего зарубежья.
«Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», — прокомментировали мероприятие в Кремле.
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