Путин обсудил с Совбезом меры по предупреждению угроз внутренней безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Ключевой темой заседания стал вопрос о разработке дополнительных мер по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности страны, сообщает пресс-служба Кремля.

С докладом выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В совещании также приняли участие Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.