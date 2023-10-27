Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом оружия

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Незаконный оборот оружия, в частности с территории Украины, стал основной темой совещания Президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в текущих условиях контроль за оборотом оружия становится особенно важен.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины — не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил он.

Путин поручил отследить эти каналы, а также оценить меры ведомственного контроля и найти возможности для дополнительного укрепления нормативно правовой базы в этой сфере.

С докладами на совещании выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев.