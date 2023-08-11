Путин обсудил с Совбезом безопасность России в информационном пространстве

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Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники обсудили безопасность России в информационном пространстве с учетом ситуации в мире. «Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас», — подчеркнул глава государства.