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Политика 11 августа 2023 14:28

Путин обсудил с Совбезом безопасность России в информационном пространстве

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Путин обсудил с Совбезом безопасность России в информационном пространстве
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники обсудили безопасность России в информационном пространстве с учетом ситуации в мире. «Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #информационная безопасность
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