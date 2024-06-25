Путин обсудил с Сальдо сельхозработы и строительство логоцентров на Херсонщине

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Детали встречи приводит пресс-служба Кремля.

Стороны, в частности, обсудили ход уборочной кампании. По словам Сальдо, из-за разрушения Каховской плотины аграрии столкнулись с нехваткой воды, что повлияло на урожайность в регионе. Также отмечается дефицит хранилищ для зерна, который планируется решить за счет привлечения средств инвесторов и в перспективе ремонта существующих объектов, поврежденных ВСУ. Появятся здесь и новые логистические центры, которые позволят сохранить урожай овощей фруктов, овощей, бахчевых.

«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное прежде всего, но потом и промышленное строительство», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Сальдо, левобережье Херсонской области с 2023 года было газифицировано лишь на 27%. В настоящее время строятся компенсирующие мощности газопровода. Ветка протянута в районе Геническа.