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5 октября 2021  12:42

Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин сегодня обсудил со своим коллегой — Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ряд важных вопросов, в том числе ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Московского Кремля. 

Во время телефонного разговора стороны подтвердили «взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», отмечает пресс-служба.

Президент также поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения. Ранее глава российского государства направил ему поздравительный адрес. Рахмон родился 5 октября 1952 года. Он является третьим Президентом Таджикистана. Свои обязанности исполняет с ноября 1994 года.

#афганистан #владимир путин #таджикистан #эмомали рахмон
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