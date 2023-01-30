Путин обсудил с саудовским наследным принцем обеспечение стабильности нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом взаимодействие в рамках сделки «ОПЕК плюс» для обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах.

Неофициальный формат «ОПЕК плюс» был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. Помимо государств, входящих в Международную организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), его участниками являются Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Россия.