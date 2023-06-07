Путин обсудил с Президентом ЮАР африканский план по решению украинского конфликта

Сегодня Президент России Владимир Путин созвонился с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Они обсудили африканскую инициативу по урегулированию украинского конфликта, а также затронули вопросы развития сотрудничества.

«Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также обсудили подготовку ко второму саммиту «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля, и затронули вопросы организации августовского саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Отмечается, что лидеры стран договорились продолжить совместную работу на различных международных площадках.

15 мая Президент ЮАР заявил, что страна не будет принимать сторону какой-либо державы или группы стран по вопросу конфликта на Украине. Позже он обсудил с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским возможность провести Африканскую мирную миссию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, они поддержали эту инициативу.