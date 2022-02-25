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Политика
25 февраля 2022  17:09

Путин обсудил с Президентом Узбекистана ситуацию в Донбассе

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Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие ситуации в Донбассе в связи с начатой специальной военной операцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Узбекистанский лидер заявил, что понимает позицию России в этом вопросе. Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран. В частности, реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Ранее Путин также провел телефонный разговор с Президентом Сирии Башаром Асадом.

#Владимир Путин #Узбекистан #Украина
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