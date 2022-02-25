Путин обсудил с Президентом Узбекистана ситуацию в Донбассе

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие ситуации в Донбассе в связи с начатой специальной военной операцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Узбекистанский лидер заявил, что понимает позицию России в этом вопросе. Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран. В частности, реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Ранее Путин также провел телефонный разговор с Президентом Сирии Башаром Асадом.