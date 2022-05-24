news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
24 мая 2022  16:36

Путин обсудил с Президентом Узбекистана отношения двух стран

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка обсудил с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым двустороннюю повестку дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается обоюдный настрой сторон на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. 

Также лидеры стран затронули актуальные международные и региональные проблемы. Также они условились о регулярных контактах на различных уровнях.

#Владимир Путин #Узбекистан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100