Путин обсудил с Президентом Узбекистана отношения двух стран
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка обсудил с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым двустороннюю повестку дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается обоюдный настрой сторон на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.
Также лидеры стран затронули актуальные международные и региональные проблемы. Также они условились о регулярных контактах на различных уровнях.