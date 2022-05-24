Путин обсудил с Президентом Узбекистана отношения двух стран

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка обсудил с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым двустороннюю повестку дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается обоюдный настрой сторон на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Также лидеры стран затронули актуальные международные и региональные проблемы. Также они условились о регулярных контактах на различных уровнях.