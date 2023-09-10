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Путин обсудил с Президентом переходного периода Мали ситуацию в Нигере
Российско-малийское сотрудничество стало одной из тем телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина с Президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Гойта поблагодарил Москву за поддержку Бамако, в том числе на площадке ООН, когда велось голосование о снятии международных санкций с Мали.
Также стороны обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество стран и борьбу с терроризмом. Затрагивались вопросы стабильности в Западной Аврике и Сахаро-Сахельской зоне. Стороны выразили мнение о важности дипломатического урегулирования ситуации в Нигере.
Президент России выразил соболезнования коллеге в связи с атакой террористов 7 сентября на северо-востоке Мали.
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