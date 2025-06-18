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Политика 18 июня 2025 14:15

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает Кремль.

«Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона. Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы», – говорится в сообщении.

Президент России подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу между конфликтующими сторонами, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.

#Владимир Путин #ОАЭ #Иран #Израиль #Ближний Восток
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