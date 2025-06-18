Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает Кремль.

«Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона. Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы», – говорится в сообщении.

Президент России подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу между конфликтующими сторонами, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.