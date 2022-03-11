Путин обсудил с Ниинисте организацию гуманитарных коридоров на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с финским лидером Саули Ниинисте гуманитарные вопросы и обеспечение безопасности мирных жителей на Украине, в частности организацию «зеленых» коридоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей», — сказано в сообщении.

Утром 24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим.

10 марта Национальный центр управления обороной России объявил о том, что на Украине будут ежедневно открывать гуманитарные коридоры в сторону РФ. Воспользоваться ими смогут все мирные жители, желающие покинуть страну.