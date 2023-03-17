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Политика 17 марта 2023 17:53

Путин обсудил с Президентом Боливии развитие двусторонних отношений

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим боливийским коллегой Луисом Арсе. Политики обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны предметно обсудили сотрудничество в экономической, энергетической и научно-образовательной сферах, а также в области высоких технологий.

Кроме того, президенты Российской Федерации и Многонационального Государства Боливия выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества и договорились об активизации контактов на различных уровнях.

#Владимир Путин #политика
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