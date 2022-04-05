Путин обсудил с Премьером Израиля ракетный обстрел Донецка

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной военной операции на Украине, включая недавний ракетный удар по Донецку со стороны украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского Кремля.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на <…> сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — рассказали агентству.

Отмечается, что инициатором звонка была израильская сторона. Беннет проинформировал главу российского государства об обсуждении украинской проблематики с руководителями других стран.

Путин в свою очередь рассказал собеседнику о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, которые в эти дни проходят по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничительные меры против РФ.