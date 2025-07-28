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Политика 28 июля 2025 18:44

Путин обсудил с премьером Израиля Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке и выступил за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Политики поговорили на эти темы по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов», - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил важность целостности и суверенитета Сирии и выступил за укрепление внутриполитической стабильности в Сирии через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.

Еще, по словам Путина, российская сторона готова содействовать в поиске переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.

#Владимир Путин #переговоры #Ближний Восток
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