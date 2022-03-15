Путин обсудил с председателем Европейского совета ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны продолжили обсуждение ситуации, связанной с проведением спецоперации по защите Донбасса, и гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирного населения.

Владимир Путин подчеркнул, что руководство ЕС при публичной оценке происходящего проигнорировало «преступную и бесчеловечную акцию украинских военных» — вчера был нанесен ракетный удар по жилому кварталу в Донецке, от кассетного боеприпаса погибло большое количество мирных граждан.

Кроме того, Президент России изложил принципиальные оценки ведущихся российско-украинских переговоров по выработке договоренностей с учетом требований, которые выдвигает Москва. Владимир Путин отметил, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок.