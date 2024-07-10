Путин обсудил с Правительством лесные пожары и последствия паводков

Совещание Президента России Владимира Путина с членами Правительства началось с обсуждения ситуации с лесными пожарами и последствиями паводков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Как и договаривались, обсудим сегодня вопрос развития пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Но прежде — несколько текущих вопросов. И конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних паводков», — заявил глава государства.

С докладом выступил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, с начала года в стране произошло около 6 тысяч лесных пожаров. Площадь, на которой регистрировались очаги, составила свыше 3,5 млн гектара.

«И хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение их количества на 30%, площадь, пройденная огнем, наоборот, в полтора раза увеличилась», — заявил министр.

По данным на 10 июля, в России действуют более 500 очагов пожаров общей площадью более 1 млн гектаров, при этом 15 из них расположены неподалеку от населенных пунктов. К настоящему моменту локализованы лишь 62 из них.

«Решением правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Прогноз остаётся неблагоприятным, в ряде субъектов установилась сухая и жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности», — заключил Куренков.